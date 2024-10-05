Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Orang Terkaya Indonesia Pemilik Bisnis Batu Bara

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |10:07 WIB
Orang Terkaya Indonesia Pemilik Bisnis Batu Bara
10 orang terkaya pemilik bisnis batu bara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Orang terkaya Indonesia pemilik bisnis batu bara. Banyak dari pengusaha kaya raya di Indonesia memeperoleh harta dari bisnisnya di sektor pertambangan.

Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Hal ini menjadikan sektor batu bara menjadi usaha yang cukup menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengakui bahwa sebagian besar pengusaha terkaya di Indonesia berasal dari mereka yang berkecimpung dalam bidang pertambangan.

Berikut adalah 10 orang terkaya Indonesia pemilik bisnis batu bara yang telah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (5/10/2024):

1. Edwin Soeryadjaya

Putra ke-2 dari pendiri Astra International bernama William Soeryadjaya. Kini Edwin memiliki posisi sebagai Presiden Komisaris PT Adaro Enegery Tbk yang bergerak dalam bidang produksi batu bara termal dan menjadi perusahaan terbesar batu bara termal kedua di Indonesia.

Edwin pernah mendirikan perusahaan investasi Saratoga Capital yang berfokus pada bidang sumber daya alam dan infrastruktur bersama Sandiaga Uno pada tahun 1998. Edwin menempati urutan orang terkaya ke-39 di Indonesia pada tahun 2023 dengan harta kekayaan sebesar USD1,24 miliar atau setara Rp19,27 triliun.

2. Theodore Rachmat

Theodore Permadi Rachmat atau yang lebih dikenal dengan TP Rachmat, masih memiliki hubungan darah dengan pendiri Grup Astra, yaitu sebagai kemenakan dari William Soeyadjaya. TP Rachmat dipercaya menjadi pengelola United Tractors, yaitu anak perusahaan Astra pada tahun 2005.

TP Rachmat memiliki perusahaan sendiri bernama Triputra Group yang berfokus di bidang batu bara, manufacturing, karet olahan, agribisnis, dan logistik. Ia juga memiliki keterlibatan dalam mengembangkan PT Andaro Energy bersama saudara sepupunya, yaitu Edwin Soeryadjaya. TP Rachmat menempati urutan orang terkaya ke-15 di Indonesia dengan harta kekayaan sebesar USD3,1 miliar atau setara Rp44,41 triliun versi majalah Forbes tahun 2014.

