4 Fakta IHSG Sepekan Terjun 2,61%

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan sepekan selama periode 30 September—4 Oktober 2024. Dalam sepekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun cukup tajam

IHSG sepekan turun 2,16% dari level 7.696 menjadi 7.496. Berikut adalah fakta mengenai penurunan IHSG dalam sepekan yang dirangkum Okezone, Minggu (6/10/2024).

1. Nilai Transaksi

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa sebesar 19,35% menjadi Rp19,53 triliun dari Rp16,36 triliun pada pekan sebelumnya.

2. Volume Transaksi

Rata-rata volume transaksi harian Bursa turut mengalami peningkatan sebesar 5,46% menjadi 25,24 miliar lembar saham dari 23,94 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.