HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 2,61% ke Level 7.496

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |10:44 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 2,61% ke Level 7.496
IHSG sepekan anjlok (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan anjlok 2,61%. Namun perdagangan periode 30 September-4 Oktober terjadi peningkatan positif pada rata-rata nilai transaksi harian dan volume transaksi.

"Perubahan terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan sebesar 2,61% menjadi berada pada level 7.496,091 dari 7.696,916 pada pekan lalu," tulis P.H. Sekretaris Perusahaan BEI, I Gusti Agung Alit Nityaryana dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/10/2024).

Adapun peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa sebesar 19,35% menjadi Rp19,53 triliun dari Rp16,36 triliun pada pekan sebelumnya.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian Bursa turut mengalami peningkatan sebesar 5,46% menjadi 25,24 miliar lembar saham dari 23,94 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Sedangkan kapitalisasi pasar Bursa juga mengalami perubahan sebesar 2,67% menjadi Rp12.531 triliun dari Rp12.875 triliun pada pekan lalu.

Telusuri berita finance lainnya
