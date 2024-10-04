Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Turun ke Level 7.531

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |09:24 WIB
IHSG Pagi Ini Turun ke Level 7.531
IHSG dibuka melemah hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan akhir pekan, Jumat (4/10/2024). IHSG hari ini dibuka turun ke level 7.531,79.

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menghuni deretan teratas saham top losers Semenit berjalan IHSG masih koreksi 0,09% ke 7.537,34. Total 185 saham menguat, 115 melemah, dan 639 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal menyentuh Rp504,9 miliar, dari volume 1,74 miliar saham.

LQ45 turun 0,28% ke 934,73, JII melemah 0,11% ke 523,04, IDX30 merosot 0,42% ke 481,52, dan MNC36 anjlok 0,17% ke 367,03.

Sektor yang membebani indeks berasal dari keuangan, properti, industri, teknologi, dan kesehatan. Sisanya berada di zona hijau.

Telusuri berita finance lainnya
