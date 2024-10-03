Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok 0,53% ke Level 7.523 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:20 WIB
IHSG Anjlok 0,53% ke Level 7.523 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (3/10/2024). IHSG siang ini anjlok 0,53% atau 40,15 poin ke level 7.523.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,12 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 728.954 kali. Adapun, sebanyak 285 saham harganya terkoreksi, 267 saham harganya naik dan 235 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 1,07%, sektor kesehatan turun 0,82%, sektor keuangan turun 0,51%, sektor energi turun 0,36%, sektor industri turun 0,33%, sektor non siklikal turun 0,19%, sektor transportasi turun 0,11%, sektor bahan baku turun 0,04%, sektor siklikal turun 0,02%. Sedangkan sektor properti naik 0,24% dan sektor infrastruktur naik 0,05%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) naik 16,83% ke Rp236, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) naik 16,54% ke Rp155 dan PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) naik 13,01% ke Rp139.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
