IHSG Ditutup Melemah 1,03% ke Level 7.563

, Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:25 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 78,87 poin atau 1,03% ke level 7.563 pada sesi terakhir perdagangan pada Rabu (2/10/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 163 saham menguat, 453 saham melemah dan 186 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,5 triliun dari 33,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,52 persen ke 938,833, indeks JII turun 1,37 persen ke 525,903, indeks IDX30 turun 1,32 persen ke 483,635 dan indeks MNC36 turun 1,26 persen ke 367,899.

Sedangkan indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu energi 0,33 persen, barang baku 0,1 persen, kesehatan 0,2 persen, properti 1,48 persen, teknologi 1,38 persen, industri 0,71 persen, konsumer non siklikal 1,48 persen, finansial 1,52 persen, konsumer siklikal 1,52 persen, infrastruktur 1,55 persen, transportasi 1,96 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Inter Delta Tbk (INTD) naik 34,01 persen ke Rp264, PT Esta Indonesia Tbk (NEST) naik 8,99 persen ke Rp3,88 dan saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) naik 8,95 persen ke Rp1.400.