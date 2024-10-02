IHSG Sesi I Anjlok 71 Poin ke Level 7.571

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini. IHSG tercatat turun 0,93% atau 71,06 poin ke level 7.571.

Siang ini, Rabu (2/10/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,31 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,93 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 837.144 kali. Adapun, sebanyak 375 saham harganya terkoreksi, 194 saham harganya naik dan 218 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur turun 1,63%, sektor transportasi turun 1,56%, sektor siklikal turun 1,33%, sektor non siklikal turun 1,23%, sektor properti turun 1,20%, sektor keuangan turun 0,96%.

Sektor teknologi turun 0,53%, sektor kesehatan turun 0,49%, dan sektor industri turun 0,30%. Sedangkan sektor bahan baku naik 1,05% dan sektor energi naik 0,57%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Inter Delta Tbk (INTD) naik 34,01% ke Rp264, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik 25,00% ke Rp5 dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) naik 13,17% ke Rp550.