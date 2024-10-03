IHSG Rebound ke Level 7.567 pada Pembukaan Perdagangan

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto :Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka balik menguat pada awal perdagangan. IHSG naik ke level 7.567,45.

Beberapa menit berjalan, Kamis (3/10/2024), IHSG tumbuh 0,12% ke 7.572,53, didukung 260 saham di zona hijau. Sementara 140 saham melemah, dan 199 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dari volume 2,16 miliar saham.

LQ45, JII, IDX30, dan MNC36 menguat di bawah 1%. Sementara seluruh sektor juga tumbuh merata.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) naik 20,33% ke Rp148, PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) naik 10,89% ke Rp224, dan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) mengluat 8,45% ke Rp462.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) turun 10,81% ke Rp5.775, PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) merosot 9,74% ke Rp352, dan PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) merosot 4,64% ke Rp925.

Sementara itu, Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, secara teknikal, IHSG belum mampu bertahan di atas level psikologis 7.600 serta terdapat pelebaran negative slope pada indikator MACD yang mengindikasikan potensi pelemahan.

“Sehingga kami memperkirakan IHSG berpotensi lanjutkan pelemahan menuju level support 7.500 di hari ini,” kata Valdy dalam risetnya.

Dari sisi global, pasar mengantisipasi rilis data Initial Jobless Claims pekan lalu di Amerika yang dijadwalkan rilis di Kamis (3/10) dan diperkirakan meningkat menjadi 220.000 dari 218.000 di pekan sebelumnya. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa sektor tenaga kerja di Amerika sedang mengalami pelemahan.

“Sementara dari Eropa, pasar menantikan rilis data Services PMI Final di Jerman, Euro Area, dan Inggris yang diperkirakan mengalami pelemahan dibanding bulan sebelumnya,” imbuh Valdy.