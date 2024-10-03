Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah 0,26% ke Level 7.543

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:18 WIB
IHSG Ditutup Melemah 0,26% ke Level 7.543
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 19,4 poin atau 0.26% ke level 7.543 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (3/10/2024).

Terdapat 284 saham menguat, 296 saham melemah dan 216 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,9 triliun dari 20,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,13 persen ke 937,49, indeks JII melemah 0,43 persen ke 523,875, indeks IDX30 melemah 0,01 persen ke 483,533 dan indeks MNC36 melemah 0,09 persen ke 367,616.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi 0,79 persen, barang baku 0,6 persen, industri 0,14 persen, kesehatan 0,74 persen, teknologi 1,4 persen.

Kemudian sektor yang menguat ada properti 0,35 persen, konsumer non siklikal 0,16 persen, finansial 0,15 persen, konsumer siklikal 0,31 persen, infrastruktur 0,2 persen, transportasi 0,01 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780/ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175291/ihsg_sesi_i-6VPr_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.127
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175017/ihsg_sesi_i-3GLf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963/ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement