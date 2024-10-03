IHSG Ditutup Melemah 0,26% ke Level 7.543

Kamis, 03 Oktober 2024 |16:18 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 19,4 poin atau 0.26% ke level 7.543 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (3/10/2024).

Terdapat 284 saham menguat, 296 saham melemah dan 216 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,9 triliun dari 20,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,13 persen ke 937,49, indeks JII melemah 0,43 persen ke 523,875, indeks IDX30 melemah 0,01 persen ke 483,533 dan indeks MNC36 melemah 0,09 persen ke 367,616.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi 0,79 persen, barang baku 0,6 persen, industri 0,14 persen, kesehatan 0,74 persen, teknologi 1,4 persen.

Kemudian sektor yang menguat ada properti 0,35 persen, konsumer non siklikal 0,16 persen, finansial 0,15 persen, konsumer siklikal 0,31 persen, infrastruktur 0,2 persen, transportasi 0,01 persen.