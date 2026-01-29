IHSG Hari Ini Kembali Anjlok 3,5%, Dibuka Melemah ke 8.027

IHSG Hari Ini Kembali Anjlok 3,5%, Dibuka Melemah ke 8.027 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 3,52 persen ke level 8.027,83 pada perdagangan hari ini, Kamis (29/1/2026). Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 4,48 persen ke 7.947,

Pada perdagangan hari ini, terdapat 92 saham di zona hijau, 481 melemah, dan 385 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp3triliun, dengan volume 2,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 4,50 persen ke 775, indeks JII turun 6,67 persen ke 523, indeks MNC36 melemah 3,92 persen ke 315, dan IDX30 melemah 3,49 persen ke 403.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona merah diantaranya energi dan infrastruktur, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, properti, industri, transportasi, teknologi dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ), PT Indo Premier Investment management Tbk (XIPB), dan PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

(Dani Jumadil Akhir)