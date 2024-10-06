Advertisement
HOT ISSUE

Daya Beli Masyarakat Lesu, Indonesia Jadi Negara Maju 2045 Terancam?

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |06:05 WIB
Daya Beli Masyarakat Lesu, Indonesia Jadi Negara Maju 2045 Terancam?
Ekonomi RI Lesu (Foto: Reuters)
JAKARTA - Kondisi ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini masih tetap dirasakan. Di tengah kelesuan ekonomi dalam negeri perlu ditangani, ekonomi Indonesia terancam masuk krisis. 

Beberapa faktor yang menunjukkan perekonomian sedang tidak baik diantaranya tercatat dari Data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 menurun ke level 49,7, sedangkan di bulan sebelumnya Juni 2024 berada di level 50,7. Kemudian Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan deflasi di level 0,18% per Juli 2024.

"Adapun faktor yang turut menjaga stabilitas ekonomi Indonesia salah satunya didukung dari kehadiran peran perusahaan pembiayaan," ujar Ketua Kelembagaan II Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Ristiawan Suherman di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Dia mengatakan dengan peran yang dibutuhkan masyarakat ini, perusahaan pembiayaan memiliki peran memberikan perlindungan dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah, membantu pengembangan bisnis.

"Dan juga membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi. Peran inilah yang mendukung masyarakat kembali mengaktifkan roda perekonomian," jelasnya.

Halaman:
1 2
