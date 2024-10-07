Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Sumber Kekayaan Rusdi Kirana, Bos Lion Air

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |22:06 WIB
Mengintip Sumber Kekayaan Rusdi Kirana, Bos Lion Air
Harta Kekayaan Rusdi Kirana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip sumber kekayaan Rusdi Kirana, bos Lion Air. Rusdi Kirana kini menjadi Wakil Ketua MPR RI. Rusdi Kirana merupakan Bos Lion Air Group dan kini menjabat sebagai Wakil Pimpinan MPR.

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) yang dilaporkan 9 Juli 2024, Rusdi Kirana memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,6 triliun. Harta tersebut terdiri dari tanah, kendaraan hingga surat berharga.

Lion Air merupakan sumber utama dari kekayaan Rusdi Kirana, maskapai ini didirikan pada 1999 bersama Kusnan Kirana, saudaranya.

Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menyediakan penerbangan yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. Lion Air sudah menjadi salah satu maskapai terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 300 pesawat dan telah melayani lebih dari 36 juta penumpang tiap tahunnya, baik domestik atau internasional.

Dengan menawarkan harga yang terjangkau, memperhatikan efisiensi operasional dan melakukan ekspansi rute internasional. Lion Air bisa mencapai keberhasilannya dan menarik jutaan penumpang dari berbagai kalangan.

Tumbuhnya industri pariwisata juga membawa keuntungan untuk Rusdi. Meningkatnya permintaan perjalanan udara di wilayah Asia membuka peluang bagi Lion Air untuk terus berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
