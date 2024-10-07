Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Raja Batu Bara di Indonesia, Berikut Daftarnya

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |06:07 WIB
Raja Batu Bara di Indonesia, Berikut Daftarnya
Daftar Orang Kaya Bisnis Batu Bara. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Mayoritas orang kaya Indonesia merupakan pemilik bisnis di sektor batu bara. Banyak pengusaha meraup kekayaan dari bisnis pertambangan ini.

Sebagai salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia, Indonesia menjadikan sektor ini sebagai bisnis yang sangat menguntungkan dan berpotensi besar dalam menghasilkan laba.

Edwin Soeryadjaya, merupakan salah satunya. Putra kedua dari pendiri Astra International, William Soeryadjaya, kini menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi batubara termal dan merupakan produsen batubara termal terbesar kedua di Indonesia.

Pada tahun 1998, Edwin mendirikan perusahaan investasi Saratoga Capital bersama Sandiaga Uno, dengan fokus pada sektor sumber daya alam dan infrastruktur. Pada tahun 2023, Edwin berada di peringkat ke-39 dalam daftar orang terkaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai USD 1,24 miliar atau sekitar Rp 19,27 triliun.

Berikut adalah 5 orang terkaya di Indonesia selain Edwin Soeryadjaya yang memiliki bisnis di sektor batu bara, seperti yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber pada Minggu, 6 Oktober 2024:

Arini Subianto

Arini Subianto, salah satu dari dua wanita terkaya di Indonesia pada tahun 2019 menurut Forbes, adalah putri sulung konglomerat Benny Subianto. Karirnya dimulai dengan membuka toko souvenir di Blok M, Jakarta Selatan. Arini juga memperoleh penghasilan dari kepemilikan saham minoritas di PT Adaro Energy. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp23,1 triliun.

Kiki Barki

Menurut Forbes tahun 2022, Kiki berada di peringkat ke-33 dalam daftar orang terkaya di Indonesia, dengan kekayaan sebesar USD 1,9 miliar, setara dengan Rp26,9 triliun.

Seorang pengusaha mendirikan perusahaan pertambangan batubara pada tahun 1995 dengan nama PT Harum Energy Tbk (HRUM). Selain HRUM, Kiki juga memiliki Tanito Harum, tambang batubara swasta yang kini dipimpin oleh putra sulungnya, Lawrence Barki, sebagai Presiden Komisaris, sementara putra bungsunya, Steven Scott Barki, menjabat sebagai Komisaris.

Garibaldi Thohir

Pada akhir 2022, Forbes menempatkan Boy Thohir sebagai orang terkaya ke-15 di Indonesia dengan kekayaan sebesar USD 3,45 miliar, atau sekitar Rp 54,01 triliun.

Dikenal sebagai Presiden Direktur Adaro Energy, mengembangkan perusahaan ini bersama Edwin Soeryadjaya dan TP Rachmat. Ia adalah kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir dan memiliki bisnis pembiayaan bernama WOM Finance. Selain itu, Boy juga memperluas portofolio bisnisnya ke sektor lain, termasuk perusahaan operator air minum dan jaringan restoran Jepang terkenal, Hanamasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement