Disebut Mrs No dan Menteri Keuangan Pelit, Begini Reaksi Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mendapat julukan Mrs No dan pelit selama menjabat sebagai bendahara negara. Dia pun menanggapi pernyataan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita saat sulit untuk meminta anggaran.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah selalu berupaya melakukan berbagai inovasi agar pelaksanaan anggaran dapat dijalankan dengan beban yang tetap terjangkau.

“Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang 'tidak dulu', padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik, seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan. Kalaupun ada ruangan fiskal kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik, itu adalah aspek kehati-hatian dari bendahara negara," jelas Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).

Adapun sebagai Bendahara Negara ia menerapkan sikap kehati-hatian bukan malah dikatakan ‘pelit’ karena dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terlihat ada pembangunan.

“Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No, karena tidak. Kalau saya no, berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi, ini masalah selektivitas dan kualitas. Tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible," imbuhnya.

Selain itu, Menkeu mengingatkan bahwa selama pandemi Covid-19, pemerintah harus mengambil langkah-langkah luar biasa, termasuk penggunaan instrumen fiskal yang tidak biasa. Salah satunya adalah ekspansi fiskal yang besar melalui burden sharing dengan Bank Indonesia.