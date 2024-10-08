Sumber Harta Kekayaan Ridwan Kamil

JAKARTA – Sumber harta kekayaan Ridwan Kamil. Berdasarkan data yang ditemukan di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, dilaporkan memiliki harta kekayaan senilai Rp22,7 miliar.

Ketika berakhirnya jabatan sebagai gubernur Jawa Barat pada 29 Februari 2024, Ridwan Kamil melaporkan harta kekayaannya.

Secara keseluruhan, arsitektur terkenal ini memiliki 21 properti tanah dan bangunan bernilai Rp17,8 miliar yang tersebar dari Gianyar, Bandung hingga Jakarta Selatan. Yang sebagian besar berasal dari hasil sendiri, dan yang terakhir berasal dari hibah tanpa akta.

Selain itu, pria yang sangat menyukai Moge (Motor Gede) ini memiliki 7 kendaraan seharga Rp771,9 juta. Adapun moge yang dirinya beli pada tahun 2017 adalah Royal Enfield Classic 500 Battle Green, yang dihargai Rp78 juta, dan mobil termahal yang ia miliki pada tahun 2017 adalah Hyundai Santa Fe, yang dihargai Rp319 juta.

Selain itu, Ridwan Kamil tercatat memiliki hutang sebesar Rp3,3 miliar dan memiliki harta bergerak tambahan senilai Rp467,1 juta, surat berharga senilai Rp880 juta, kas senilai Rp5,9 miliar, dan harta lainnya senilai Rp157 juta.

Berikut ini adalah sumber harta kekayaan Ridwan kamil yang dirangkum Okezone pada, Selasa (8/10/2024):

Terdapat harta senilai Rp19,44 miliar yang terdiri dari 23 kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di Bandung (18), Bandung Barat (1), Gianyar (1), dan Jakarta Selatan (3). Di antara kepemilikan itu, 14 dicatat sebagai milik pribadi, dan 9 lagi dicatat sebagai hibah dengan akta.