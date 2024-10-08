Sumber Kekayaan Pinkan Mambo yang Cerai dengan Arya Khan

JAKARTA - Sumber kekayaan Pinkan Mambo yang cerai dengan Arya Khan. Pinkan Mambo bukan hanya dikenal sebagai seorang penyanyi, tetapi juga pengusaha yang berhasil mengembangkan penghasilannya di luar bermusik.

Pinkan Mambo, merupakan seseorang yang dikenal sebagai penyanyi hits di Indonesia. Baru-baru ini Pinkan Mambo menjadi sorotan publik terkait dengan kabar perceraiannya dengan Arya Khan. Hal ini ternyata mendatangkan banyak pertanyaan mengenai sumber kekayaan yang dimiliki oleh Pinkan Mambo.

Selama beberapa tahun terakhir, Pinkan Mambo fokus mengembangkan bidang usaha nya diluar bermusik. Berikut beberapa sumber kekayaan dari Pinkan Mambo, dirangkum oleh Okezone, Selasa (8/10/2024).

• Karier Musik

Pinkan mulai berkarier dalam musik sejak tahun 1999. Sebagai penyanyi, Pinkan telah berhasil meluncurkan album dan single yang dikenal banyak orang.

• Seorang Pebisnis

Selain menjadi seorang penyanyi, ternyata Pinkan juga ahli dalam berbisnis. Ia memiliki usaha bisnis kuliner yang cukup terkenal. Diketahui bisnis tersebut menjadi salah satu pemasukan utama Pinkan selama masa pandemi dan vakum dari panggung musik.