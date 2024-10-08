Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Pinkan Mambo yang Cerai dengan Arya Khan

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |13:39 WIB
Sumber Kekayaan Pinkan Mambo yang Cerai dengan Arya Khan
Sumber kekayaan pinkan mambo yang cerai (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Pinkan Mambo yang cerai dengan Arya Khan. Pinkan Mambo bukan hanya dikenal sebagai seorang penyanyi, tetapi juga pengusaha yang berhasil mengembangkan penghasilannya di luar bermusik.

Pinkan Mambo, merupakan seseorang yang dikenal sebagai penyanyi hits di Indonesia. Baru-baru ini Pinkan Mambo menjadi sorotan publik terkait dengan kabar perceraiannya dengan Arya Khan. Hal ini ternyata mendatangkan banyak pertanyaan mengenai sumber kekayaan yang dimiliki oleh Pinkan Mambo.

Selama beberapa tahun terakhir, Pinkan Mambo fokus mengembangkan bidang usaha nya diluar bermusik. Berikut beberapa sumber kekayaan dari Pinkan Mambo, dirangkum oleh Okezone, Selasa (8/10/2024).

• Karier Musik

Pinkan mulai berkarier dalam musik sejak tahun 1999. Sebagai penyanyi, Pinkan telah berhasil meluncurkan album dan single yang dikenal banyak orang.

• Seorang Pebisnis

Selain menjadi seorang penyanyi, ternyata Pinkan juga ahli dalam berbisnis. Ia memiliki usaha bisnis kuliner yang cukup terkenal. Diketahui bisnis tersebut menjadi salah satu pemasukan utama Pinkan selama masa pandemi dan vakum dari panggung musik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155237/riza_chalid-5wfJ_large.jpg
Daftar Perusahaan Riza Chalid, Saudagar Minyak Tersangka Korupsi Pertamina Rp285 Triliun yang Kabur ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155233/baba_rafi-4W6s_large.jpg
Ini Sosok Pemilik Kebab Baba Rafi yang Kini Terlibat Pinjol Rp2 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement