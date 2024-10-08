Deretan Aplikasi Penghasil Uang dengan Mudah yang Perlu Dicoba

JAKARTA - Inilah 5 aplikasi penghasil uang dengan mudah tahun 2024 yang perlu di coba. Perkembangan teknologi memberikan banyak peluang bagi pengguna ponsel untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus keluar rumah.

Cukup dengan menggunakan aplikasi tertentu, pengguna dapat meraih uang melalui berbagai aktivitas, seperti bermain game, membaca, hingga mengisi survei.

Berikut adalah lima aplikasi penghasil uang terbaik yang dirangkum Okezone, Selasa (8/10/2024):

1. TikTok

TikTok, sebagai platform berbasis video pendek, memungkinkan penggunanya mendapatkan uang melalui endorse, sponsor, atau hadiah dari pengikutnya. Pengguna dapat memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan uang.

2. Swagbucks

Swagbucks menawarkan pengguna imbalan berupa poin ketika mereka menonton video, mengikuti survei, atau berbelanja online. Poin tersebut dapat ditukar dengan uang tunai melalui PayPal, sehingga menjadi cara mudah untuk menambah penghasilan.

3. Fizzo

Fizzo adalah aplikasi untuk membaca dan menulis novel. Pengguna bisa mendapatkan uang berdasarkan interaksi pembaca dengan karya yang mereka buat, dan poin yang dikumpulkan bisa ditukarkan dengan saldo dompet digital.