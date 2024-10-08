Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Deretan Aplikasi Penghasil Uang dengan Mudah yang Perlu Dicoba

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |07:07 WIB
Deretan Aplikasi Penghasil Uang dengan Mudah yang Perlu Dicoba
Deretan Aplikasi Penghasil Uang dengan Mudah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 5 aplikasi penghasil uang dengan mudah tahun 2024 yang perlu di coba. Perkembangan teknologi memberikan banyak peluang bagi pengguna ponsel untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus keluar rumah.

Cukup dengan menggunakan aplikasi tertentu, pengguna dapat meraih uang melalui berbagai aktivitas, seperti bermain game, membaca, hingga mengisi survei.

Berikut adalah lima aplikasi penghasil uang terbaik yang dirangkum Okezone, Selasa (8/10/2024):

1. TikTok

TikTok, sebagai platform berbasis video pendek, memungkinkan penggunanya mendapatkan uang melalui endorse, sponsor, atau hadiah dari pengikutnya. Pengguna dapat memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan uang.

2. Swagbucks

Swagbucks menawarkan pengguna imbalan berupa poin ketika mereka menonton video, mengikuti survei, atau berbelanja online. Poin tersebut dapat ditukar dengan uang tunai melalui PayPal, sehingga menjadi cara mudah untuk menambah penghasilan.

3. Fizzo

Fizzo adalah aplikasi untuk membaca dan menulis novel. Pengguna bisa mendapatkan uang berdasarkan interaksi pembaca dengan karya yang mereka buat, dan poin yang dikumpulkan bisa ditukarkan dengan saldo dompet digital.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement