Didominasi Batu Bara, Angkutan KAI Logistik Capai 7,6 Juta Ton

JAKARTA – Angkutan KAI Logistik didominasi pengiriman batu bara pada kuartal III-2024. Anak usaha KAI ini mencatat volume angkutan naik 26% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah menjelaskan, pada triwulan ketiga, KAI Logistik berhasil mencatatkan kinerja volume angkutan hingga mencapai 7.619.168 ton dan perusahaan mengelola lebih dari 19 juta ton volume barang hingga akhir September ini.

BACA JUGA: Macet hingga Truk Obesitas Jadi PR Sektor Logistik di Era Prabowo

“Peningkatan kinerja yang cukup signifikan ini tentunya didorong oleh performa yang kuat dari beberapa segmen bisnis perusahaan,” kata dia, Rabu (9/10/2024).

Di triwulan ketiga, segmen bisnis angkutan batu bara di Sumatra Selatan mendominasi dengan menjadi kontributor utama yang memberikan kontribusi sebesar 90% dari total volume angkutan atau sekitar 6,8 juta ton. Selain itu, segmen angkutan kontainer mencapai 589.500 ton, angkutan non kontainer sebesar 134.366 ton, dan layanan kurir menyumbang 17.013 ton.

Fredi Firmansyah, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam terus meningkatkan kualitas layanan logistik yang dimiliki.

"Kinerja ini merupakan hasil dari upaya intensif kami dalam menghadirkan solusi logistik yang terpadu dan inovatif, sejalan dengan visi kami untuk dapat menjadi total logistics solution," ujar Fredi.