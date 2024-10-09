Zulhas ke Anindya Bakrie di Hadapan Jokowi: Kadin Sudah Akur Pak

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekarang sudah berdamai. Hal ini disampaikan Zulhas kepada Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 Tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang, hari ini.

Zulhas menyebut nama Anindya Bakrie, sebagai ungkapan rasa hormat atas kedatangan dalam pembukaan TEI tersebut. Dia pun menuturkan polemik Kadin antara Anindya dengan Arsjad Rasjid, sudah dapat diselesaikan.

"Ketua Kadin, Kadin Indonesia sudah akur, sudah aman, sudah kompak, Anindya Bakrie," ujar Zulhas disambut tepuk tangan meriah para hadirin, Rabu (9/10/2024).

Dalam sambutannya itupun, Zulhas mengungkapkan pidato sambutannya akan menjadi spesial. Pasalnya, dirinya tidak mau melepaskan kesempatan terakhir berpidato sebagai menteri di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo, yang turut hadir dalam upacara pembukaan TEI 2024.

"Mohon izin Pak kalau sambutannya agak lama Bapak ya, karena semua yang terikat waktu memang ada waktunya, tapi kehidupan buat orang-orang beriman kehidupan setelah kematianlah yang abadi," jelas Zulhas.

Zulhas bahkan menyebutkan, pagelaran pameran TEI 2024 ini seharusnya diadakan pada akhir bulan Oktober 2024. Namun mengingat Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang, ia pun mengaku pelaksanaan TEI 2024 dipercepat.

"Seyogyanya trade ekspo Indonesia tahun ini akan diselenggarakan biasanya akhir Oktober bapak. Tapi ini sengaja kita majukan dalam persetujuan semua pihak pada tanggal 9 sampai 12 Oktober," tutur Zulhas.