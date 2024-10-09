Temui Jokowi, 16 Pengusaha Tambang Siap Investasi di IKN

JAKARTA - Menteri Investasi Rosan Roeslani bersama dengan belasan pengusaha tambang menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (9/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Rosan mengungkapkan bahwa lebih dari 16 pengusaha tambang bakal berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang intinya mereka, kita bertemu dengan Pak Presiden untuk berinvestasi di IKN. Jadi kesempatan itu memang ada dan terbuka, tadi sudah ada pembicaraan, di antaranya untuk istilahnya mereka kan kebanyakan kalau perusahaan batubara ini bergerak di Kalimantan, ya pak Boy ya? Jadi dari Kalimantan untuk Kalimantan. Jadi itu temanya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Rosan menjelaskan bahwa investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha tersebut bervariasi. Diantaranya, kata Rosan, bakal membangun theme park sesuai dengan komunitas yang ada di IKN.

"Jadi ini adalah suatu kerja sama dari para pengusaha tambang untuk membangun IKN bersama-sama," kata Rosan.