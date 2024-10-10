Hitung-hitungan Susu Ikan Masuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

JAKARTA - Menakar hitungan susu ikan masuk dalam Program Makanan Bergizi (MBG) Gratis Prabowo-Gibran. Susu ikan digadang-gadang masuk dalam program MBG Prabowo-Gibran.

Namun, produksi susu ikan yang masih kecil menjadi tantangan jika susu ikan menjadi salah satu komponen dalam MBG. CEO & Co-Founder Berikan Protein Initiative Maqbulatin Nuha mengatakan dengan skala produksi saat ini, susu ikan belum mampu untuk mengcover kebutuhan nasional.

"Memang tantangan kapasitas produksi, kita baru bisa support untuk di satu daerah kabupaten saja sedangkan ini kebutuhan internasional untuk naik menu tersebut," kata dia, Rabu (9/10/2024).

Dia pun menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah bahwa susu ikan akan masuk dalam program MBG. Saat ini, susu ikan hanya sebatas dipasarkan dan dijual secara online agar semakin dikenal masyarakat.

“Kita masih belum ada keputusan (masuk program MBG) seperti itu, nah makanya sekarang yang kami lakukan tetap menjalankan bisnis yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya dan juga kita pasarkan di online. Tetapi untuk masuk ke dalam program memang masih dalam tahap perumusan dan dari kita sendiri belum ada juga kepastian untuk keputusannya seperti apa,” ujar Nuha.

Dalam kesempatan tersebut, dia bercerita asal mula susu ikan diciptakan. Awalnya, Berikan Protein Initiative pernah melakukan survei ke 65.000 responden dari 300-an kota Kabupaten se Indonesia.

Dari survei tersebut ditemukan bahwa 81% orang Indonesia kekurangan protein. Di mana asupan hariannya itu 40 gram per orang per hari padahal yang direkomendasikan oleh Kemenkes itu ada sekitar 57 gram per orang per hari.