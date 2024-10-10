Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hitung-hitungan Susu Ikan Masuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |07:08 WIB
Hitung-hitungan Susu Ikan Masuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Hitung-hitungan susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menakar hitungan susu ikan masuk dalam Program Makanan Bergizi (MBG) Gratis Prabowo-Gibran. Susu ikan digadang-gadang masuk dalam program MBG Prabowo-Gibran.

Namun, produksi susu ikan yang masih kecil menjadi tantangan jika susu ikan menjadi salah satu komponen dalam MBG. CEO & Co-Founder Berikan Protein Initiative Maqbulatin Nuha mengatakan dengan skala produksi saat ini, susu ikan belum mampu untuk mengcover kebutuhan nasional.

"Memang tantangan kapasitas produksi, kita baru bisa support untuk di satu daerah kabupaten saja sedangkan ini kebutuhan internasional untuk naik menu tersebut," kata dia, Rabu (9/10/2024).

Dia pun menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah bahwa susu ikan akan masuk dalam program MBG. Saat ini, susu ikan hanya sebatas dipasarkan dan dijual secara online agar semakin dikenal masyarakat.

“Kita masih belum ada keputusan (masuk program MBG) seperti itu, nah makanya sekarang yang kami lakukan tetap menjalankan bisnis yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya dan juga kita pasarkan di online. Tetapi untuk masuk ke dalam program memang masih dalam tahap perumusan dan dari kita sendiri belum ada juga kepastian untuk keputusannya seperti apa,” ujar Nuha.

Dalam kesempatan tersebut, dia bercerita asal mula susu ikan diciptakan. Awalnya, Berikan Protein Initiative pernah melakukan survei ke 65.000 responden dari 300-an kota Kabupaten se Indonesia.

Dari survei tersebut ditemukan bahwa 81% orang Indonesia kekurangan protein. Di mana asupan hariannya itu 40 gram per orang per hari padahal yang direkomendasikan oleh Kemenkes itu ada sekitar 57 gram per orang per hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/455/3101729/makan_bergizi_gratis-oWyG_large.jpg
Daftar Lengkap 190 Dapur Makan Bergizi Gratis yang Beroperasi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/320/3094156/susu-ikan-jadi-alternatif-program-makan-bergizi-gratis-u0JnU4AeqQ.jpg
Susu Ikan Jadi Alternatif Program Makan Bergizi Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091780/makan-bergizi-gratis-rp10-ribu-per-anak-badan-gizi-kita-sudah-uji-coba-LejSynNaIL.jpg
Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak, Badan Gizi: Kita Sudah Uji Coba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089856/anggaran-makan-bergizi-gratis-rp15-ribu-per-anak-berlaku-januari-2025-JAiThM5KN9.jpg
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp15 Ribu per Anak, Berlaku Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088402/susu-ikan-masuk-menu-makan-bergizi-gratis-produksi-30-ton-bulan-J6pNLIpjJd.jpg
Susu Ikan Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Produksi 30 Ton/Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084433/china-siap-guyur-utang-ke-ri-biayai-program-makan-bergizi-gratis-prabowo-TGKlGYfJdF.jpg
China Siap Guyur Utang ke RI Biayai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement