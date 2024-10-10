Satu Dekade Pemerintahan Jokowi: Perjalanan Bangun IKN Jadi Kota Masa Depan

JAKARTA - Ibu Kota Negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan beberapa tahap dan sudah dikerjakan sejak 2022.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), penggagas kepindahan ibu kota negara adalah Presiden Soekarno dan Soeharto.

"Sehingga betul Bung Karno tahun 60an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi," kata Jokowi.

Jokowi pun sudah memerintahkan Bappenas untuk melihat gagasan Bung Karno mengenai perpindahan ibu kota sejak 2014.

"Jadi gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu setelah dilantik 2014 saya memerintahkan kepada Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak jaman Bung Karno dilihat," kata Jokowi.

Setelah melalui beberapa studi, akhirnya terpilih beberapa daerah untuk dijadikan sebagai ibu kota. Pada akhirnya disepakati bahwa daerah Penajem Paser Utara Kalimantan Timur dipilih untuk dibangun sebagai ibu kota negara.