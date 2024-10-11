Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Cara Dapatkan Uang dari TikTok yang Dijamin Cuan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |08:26 WIB
10 Cara Dapatkan Uang dari TikTok yang Dijamin Cuan
Cara dapatkan uang dari tiktok yang dijamin cuan( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 cara dapatkan uang dari TikTok yang dijamin cuan bisa Anda coba. Hal ini dikarenakan banyak pengguna bisa menghasilkan uang dengan videonya yang dibuat.

Berikut cara dapatkan uang dari TikTok yang dijamin cuan:

1. Tumbuhkan Akun Tiktok

Cara mendapatkan uang dari TikTok yang pertama adalah menumbuhkan akun dengan membuat profil yang unik. Hal ini menjadi kunci awal yang perlu diperhatikan. Buat profil akun yang unik dan berbeda dari pengguna Tiktok lainnya.

2. Saling Menyumbang Koin

Mirip seperti situs Twitch, yang mana orang-orang bisa mendapatkan uang dengan cara live streaming, kamu juga bisa melakukannya melalui Tiktok meskipun jumlah pengikut sedikit. Biasanya penonton akan memberikan kamu semacam gift item seperti animasi kodok, bunga, gitar, boneka dan lainnya yang dibeli dengan koin Tiktok. Koin ini bisa kamu dapatkan dengan membelinya pakai mata uang asli.

3. Jual Merchandise Untuk Mendapatkan Uang

Kalau Anda sudah memiliki pengikut yang banyak, kamu bisa mencoba untuk menjual merchandise seperti pakaian. Hal ini karena TikTok memiliki fitur yang dapat menautkan link di dalam video dan bio profil. Dengan memanfaatkan fitur ini, kamu bisa menautkan link akun e-commerce yang kamu buat untuk berjualan.



