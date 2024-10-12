Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Aplikasi Penghasil Uang di HP 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |19:03 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang di HP 2024
10 aplikasi penghasil uang di HP (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – 10 aplikasi penghasil uang di HP 2024. Aplikasi semakin diminati karena memberikan peluang bagi pengguna untuk menghasilkan pendapatan tambahan secara mudah hanya dengan menggunakan ponsel.

Aplikasi-aplikasi ini menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan, seperti menyelesaikan tugas, mengikuti kuis, atau bermain game.

Berikut adalah daftar 10 aplikasi penghasil uang di HP 2024 yang dirangkum Okezone, Sabtu (12/10/2024):

1. Ocean Crush

Pengguna Ocean Crush bisa bermain teka-teki dan mengumpulkan koin yang dapat ditukar menjadi saldo DANA.

2. Cash Zine

Cash Zine memungkinkan pengguna mendapatkan koin dengan membaca artikel atau menyelesaikan misi, yang nantinya bisa ditukar menjadi saldo DANA.

3. Spin the Wheel

Spin the Wheel menawarkan kesempatan untuk mendapatkan koin dengan memutar roda dan menyelesaikan misi. Koin tersebut kemudian dapat ditukar menjadi saldo DANA.

4. Game Mager

Dalam aplikasi ini, pengguna bisa memainkan game sederhana dan menukarkan poin yang dikumpulkan menjadi saldo DANA.

5. Finovel

Finovel memberikan penghasilan kepada pengguna yang mengundang teman untuk bergabung. Semakin banyak undangan, semakin banyak poin yang bisa dikumpulkan.

Halaman:
1 2
