4 Fakta Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo Sering Diledek

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam waktu lima tahun ke depan. Namun target tersebut, diakui Prabowo mendapat ejekan.

"Jadi saya memang sering diejek, Prabowo apa ini, 8% pertumbuhan. Kita dinyinyir, ya enggak apa-apa," jelasnya.

Berikut adalah fakta mengenai target pertumbuhan ekonomi Prabowo sering diledek yang dirangkum Okezone, Sabtu (12/10/2024).

1. Alasan Target 8%

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sejatinya memiliki modal yang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Saya canangkan 8%, kalau enggak sampai 8%, ya 7,5%. Kalau enggak sampai 7,5%, ya 7%. Kalau kita puas, kita canangkan 6%, nanti 5,3%, ya sudahlah," tambah Prabowo.

2. Pesan Prabowo Harus Optimis

Dia juga memberi pesan kepada anak-anak muda untuk tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras untuk menggapai cita-cita.

"Saya ajarkan kepada saudara. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan? Lu jatuh, bangkit lagi," tegasnya.

"Jadi, siapa tahu nanti tidak 8%. Kalau 9% bagaimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis. Semakin saya belajar, semakin dikaji, saya optimis," pungkas Prabowo.