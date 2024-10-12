3 Orang Terkaya di Indonesia karena Emas

JAKARTA - 3 orang terkaya di Indonesia karena emas. Emas sering kali dianggap menjadi wadah investasi yang relatif aman (safe haven) karena produsennya mampu mengumpulkan uang dan dapat diuntungkan dari kenaikan harga emas.

Indonesia mempunyai cadangan emas mencapai 2.600 ton atau 4,90% dari total cadangan emas dunia yang mencapai 53.000 ton. Hal tersebut berdasarkan data yang diterbitkan oleh Biro Survei Geologi AS (The United States Geological Survey/USGS).

Indonesia merupakan salah satu negara utama yang memproduksi emas dengan produksi sebesar 130 ton atau mencapai 4,06% dari total produksi emas dunia pada 2020 lalu yang diperkirakan mencapai 3.200 ton.

Kali ini, Okezone akan membahas siapa saja para miliarder di Indonesia yang menjadikan tambang emas sebagai salah satu sumber usaha. Berikut para pengusaha tambang emas terkaya di Indonesia:

1. Peter Sondakh

Peter menempati urutan orang terkaya ke-25 di Indonesia dan urutan ke-1545 di dunia.

Peter merupakan seorang pengusaha nasional yaitu pemilik Rajawali Group yang merupakan perusahaan stasiun TV Rajawali Citra Televisi Indonesia atau dikenal dengan RCTI.

Kemudian, pada tahun 2010 ia merambah ke usaha lain yaitu mendirikan PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), produsen emas yang mendarat di bursa pada tahun 2021. Kemudian, di tahun 2021 Peter menduduki posisi ke-20 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan USD2,15 miliar atau Rp30,85 triliun. Namun di tahun 2023, ia mengalami penurunan kekayaan menjadi USD2,1 miliar atau Rp32,8 triliun.