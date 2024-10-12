Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Orang Terkaya di Indonesia karena Emas

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |20:02 WIB
3 Orang Terkaya di Indonesia karena Emas
Orang terkaya Indonesia karena emas (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 3 orang terkaya di Indonesia karena emas. Emas sering kali dianggap menjadi wadah investasi yang relatif aman (safe haven) karena produsennya mampu mengumpulkan uang dan dapat diuntungkan dari kenaikan harga emas.

Indonesia mempunyai cadangan emas mencapai 2.600 ton atau 4,90% dari total cadangan emas dunia yang mencapai 53.000 ton. Hal tersebut berdasarkan data yang diterbitkan oleh Biro Survei Geologi AS (The United States Geological Survey/USGS).

Indonesia merupakan salah satu negara utama yang memproduksi emas dengan produksi sebesar 130 ton atau mencapai 4,06% dari total produksi emas dunia pada 2020 lalu yang diperkirakan mencapai 3.200 ton.

Kali ini, Okezone akan membahas siapa saja para miliarder di Indonesia yang menjadikan tambang emas sebagai salah satu sumber usaha. Berikut para pengusaha tambang emas terkaya di Indonesia:

1. Peter Sondakh

Peter menempati urutan orang terkaya ke-25 di Indonesia dan urutan ke-1545 di dunia.

Peter merupakan seorang pengusaha nasional yaitu pemilik Rajawali Group yang merupakan perusahaan stasiun TV Rajawali Citra Televisi Indonesia atau dikenal dengan RCTI.

Kemudian, pada tahun 2010 ia merambah ke usaha lain yaitu mendirikan PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), produsen emas yang mendarat di bursa pada tahun 2021. Kemudian, di tahun 2021 Peter menduduki posisi ke-20 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan USD2,15 miliar atau Rp30,85 triliun. Namun di tahun 2023, ia mengalami penurunan kekayaan menjadi USD2,1 miliar atau Rp32,8 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement