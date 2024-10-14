Harta Kekayaan Bahlil, Zulhas hingga AHY, Calon Menteri Prabowo

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan para calon menteri Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Nama-nama calon menteri ini akan diisi oleh wajah lama alias menteri yang kini menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo telah memanggil calon menteri ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (14/10/2024). Mereka adalah Ketum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Tidak hanya mereka, ada beberapa tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto. Mereka digadang-gadang menjadi menteri sesuai permintaan Prabowo.

Prabowo telah mengingatkan agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan," kata Prabowo Subianto di acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Berikut ini harta kekayaan para calon menteri seperti Bahlil hingga AHY seperti dikutip data LHKPN:

1. Bahlil Lahadalia

Bahlil memiliki harta kekayaan Rp310,4 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp291,6 miliar, alat dan transportasi mesin Rp98,4 juta, surat berharga Rp1,61 miliar, kas dan setara kas Rp17,09 miliar dan tidak punya utang, sehingga total kekayaan Bahlil mencapai Rp310,4 miliar berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.

2. Zulhas

Zulhas memiliki harta kekayaan Rp32,6 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp13,2 miliar, alat dan transportasi mesin Rp1 miliar, harta bergerak lainnya Rp1,6 miliar, surat berharga Rp4,9 miliar, kas dan setara kas Rp11,7 miliar dan tidak punya utang, sehingga total kekayaan Zulhas mencapai Rp32,6 miliar berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.