HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Prabowo, Airlangga Beri Sinyal Jabat Menko Perekonomian Lagi

Bertemu Prabowo, Airlangga Beri Sinyal Jabat Menko Perekonomian Lagi
Menko Airlangga beri sinyal jadi Menko Perekonomian lagi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Terkait pertemuannya dengan Prabowo, Airlangga mengaku banyak berbicara soal bidang pekerjaannya sebagai saat ini sebagai Menko Perekonomian periode 2019-2024.

"Tentu pembahasan dengan beliau (Prabowo) ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penegasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti (Menko Ekonomi)," kata Airlangga di Kertanegara.

Meski demikian, Airlangga enggan untuk bicara spesifik terkait tawaran jabatan Menteri di Kabinet Prabowo. Sebab dianggap hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih, yang dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Sehingga hal tersebut akan diumumkan langsung oleh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029. "Nah kalau posisinya (Pos Menteri) nanti diumumkan oleh beliau secara langsung," tambah Airlangga.

Halaman:
1 2
