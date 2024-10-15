Kementan Raih Penghargaan Kinerja Terbaik atas Inovasi Modernisasi Pertanian di Kementerian dan Lembaga Awards 2024

Kementan berhasil meraih penghargaan Kategori Kinerja Terbaik pada Kementerian dan Lembaga Awards 2024 atas inovasi dan keberhasilannya dalam program modernisasi pertanian. (Foto: Dok Kementerian Pertanian)

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih penghargaan Kategori Kinerja Terbaik pada Kementerian dan Lembaga Awards 2024 atas inovasi dan keberhasilannya dalam program modernisasi pertanian. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya Kementan dalam mendorong transformasi sektor pertanian melalui berbagai program strategis yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam setiap kesempatan menekankan pentingnya inovasi dan transformasi modernisasi pertanian dalam menjawab tantangan masa depan.

“Pertanian modern adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sektor pertanian kita di pasar global. Melalui inovasi teknologi, seperti mekanisasi dan digitalisasi pertanian, kita tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Ini adalah wujud nyata transformasi sektor pertanian Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujar Menteri Amran.