Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kementan Raih Penghargaan Kinerja Terbaik atas Inovasi Modernisasi Pertanian di Kementerian dan Lembaga Awards 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |11:35 WIB
Kementan Raih Penghargaan Kinerja Terbaik atas Inovasi Modernisasi Pertanian di Kementerian dan Lembaga Awards 2024
Kementan berhasil meraih penghargaan Kategori Kinerja Terbaik pada Kementerian dan Lembaga Awards 2024 atas inovasi dan keberhasilannya dalam program modernisasi pertanian. (Foto: Dok Kementerian Pertanian)
A
A
A

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil meraih penghargaan Kategori Kinerja Terbaik pada Kementerian dan Lembaga Awards 2024 atas inovasi dan keberhasilannya dalam program modernisasi pertanian. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya Kementan dalam mendorong transformasi sektor pertanian melalui berbagai program strategis yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam setiap kesempatan menekankan pentingnya inovasi dan transformasi modernisasi pertanian dalam menjawab tantangan masa depan.

“Pertanian modern adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sektor pertanian kita di pasar global. Melalui inovasi teknologi, seperti mekanisasi dan digitalisasi pertanian, kita tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Ini adalah wujud nyata transformasi sektor pertanian Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujar Menteri Amran.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement