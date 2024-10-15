Advertisement
HOT ISSUE

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp6.623 Triliun, Ini yang Paling Besar

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |05:06 WIB
Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp6.623 Triliun, Ini yang Paling Besar
Utang Luar Negeri Indonesia Naik. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Dalam rangka menjaga agar struktur Utang Luar Negeri (ULN) tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aliran investasi asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD425,1 miliar, atau sekitar Rp6.623,05 triliun (dengan kurs Rp15.580 per USD) pada Agustus 2024. ULN Indonesia meningkat 7,3% (tahun ke tahun), yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli 2024.

"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan Utang Luar Negeri (ULN) terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas belanja, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

1 2
Berita Terkait
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun pada 2026
Beban Bunga Naik Jadi Rp488 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Utang Indonesia Aman dan Cicilan Dibayar
