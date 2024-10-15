Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kaya Pemain Timnas Indonesia Vs China, Siapa yang Menang?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |06:04 WIB
Adu Kaya Pemain Timnas Indonesia Vs China, Siapa yang Menang?
Adu kaya pemain timnas Indonesia vs China (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan pemain Timnas Indonesia Vs China. Ketegangan semakin memuncak menjelang pertandingan seru antara Timnas Indonesia dan China dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Qingdao, Shandong.

Indonesia menunjukkan superioritas dari segi nilai pasar pemain. Mees Hilgers, bintang terbaru yang bergabung, mencatatkan harga pasar mencengangkan sebesar Rp121,6 miliar, mengalahkan para megabintang Timnas China, termasuk Alan dan Wu Lei, yang nilainya jauh lebih rendah.

Wu Lei, yang diharapkan membawa kekuatan bagi China setelah absen dalam kekalahan 1-3 dari Australia, memiliki nilai pasar hanya Rp20,86 miliar. Alan, mantan bintang RB Salzburg, bahkan lebih mengecewakan dengan nilai hanya Rp3,48 miliar, sementara pemain muda Xie Wenneng berharga Rp5,21 miliar.

Sebaliknya, para pemain Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan. Maarten Paes, yang memperkuat FC Dallas, kini memiliki nilai pasar mencapai Rp26,07 miliar. Jay Idzes, yang akrab disapa Bang Jay, bersinar dengan nilai Rp43,45 miliar berkat kiprahnya di Serie A bersama Venezia.

Halaman:
1 2
