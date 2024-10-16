Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Anda Warga Jakarta? Kenal Lebih Dalam dengan BBNKB yang Berlaku di Jakarta

Sekar Paring Gusti , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |08:15 WIB
Anda Warga Jakarta? Kenal Lebih Dalam dengan BBNKB yang Berlaku di Jakarta
Ilustrasi BBNKB (Foto: dok freepik/xb100)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Anda, Warga Jakarta pemilik kendaraan bermotor  harus tahu informasi ini. Pasalnya, pada awal 2024, Pemerintah Provinsi Jakarta telah menerbitkan regulasi undang-undang pajak daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan bahwa regulasi tersebut adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

“Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. 

Salah satu objek pajak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Apa itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)?

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena adanya perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/11/3091020/insentif_bbnkb-HCkT_large.jpg
Ada Insentif 0% untuk BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Buat Warga Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/11/3085586/bbnkb_kedua_dan_seterusnya-oqNS_large.jpg
Tanpa Ribet, Begini Cara Balik Nama Kendaraan Kedua dan Seterusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178649//gubernur_sumatera_utara_bobby_nasution-WwOZ_large.jpg
Hari Santri 2025, Gubernur Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178580//mitra10_home_renovation_expo-Lbpr_large.JPG
Hanya Tersisa Hitungan Hari: Wujudkan Rumah Nyaman Anda di Mitra10 Home Renovation Expo sebelum 26 Oktober!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178535//bobby_nasution_minta_maksimalkan_kur_dan_kpp-Pvox_large.jpg
Bobby Nasution Minta Maksimalkan KUR dan KPP untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178577//djki-xDHK_large.jpg
Dari Indonesia untuk Dunia: Usulan Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement