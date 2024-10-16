Ini Nama-Nama dan Jabatan Menteri Ekonomi Prabowo

Nama Menteri dan Jabatan Kabinet Prabowo. (Foto: okezone.com/MPI)

JAKARTA - Beredar daftar nama menteri kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada nama lama dengan posisi yang masih sama, tapi ada juga nama baru dengan kementerian yang baru di era Prabowo.

Misalnya, Airlangga Hartarto masih menempati posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Zulkifli Hasan masih masuk jajaran kabinet, tapi posisinya akan menempati Menteri Koordinator Bidang Pangan. Menteri Pertanian masih Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, ada nama menteri baru dan juga posisi baru seperti Dodi Priyono sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Sultan Najamudin dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait.

Namun demikian, kepastian nama menteri dan jumlah kementerian masih belum diputuskan. Kemungkinan Prabowo akan menyampaikan dan melantik para menteri para 21 Oktober 2024.

Berikut daftar nama menteri ekonomi yang beredar:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Muhaimin Iskandar

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia

Menteri Perdagangan Budi Santoso

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi

Menteri Investasi Rosan Roeslani

Menteri Pekerjaan Umum Dodi Priyono