JAKARTA - Beredar daftar nama menteri kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada nama lama dengan posisi yang masih sama, tapi ada juga nama baru dengan kementerian yang baru di era Prabowo.
Misalnya, Airlangga Hartarto masih menempati posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Zulkifli Hasan masih masuk jajaran kabinet, tapi posisinya akan menempati Menteri Koordinator Bidang Pangan. Menteri Pertanian masih Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, ada nama menteri baru dan juga posisi baru seperti Dodi Priyono sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Sultan Najamudin dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait.
Namun demikian, kepastian nama menteri dan jumlah kementerian masih belum diputuskan. Kemungkinan Prabowo akan menyampaikan dan melantik para menteri para 21 Oktober 2024.
Berikut daftar nama menteri ekonomi yang beredar:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Muhaimin Iskandar
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia
Menteri Perdagangan Budi Santoso
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
Menteri Investasi Rosan Roeslani
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Priyono