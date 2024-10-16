Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Dapat Saldo DANA Gratis Rp85.000 Langsung Cair Hari Ini

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |22:06 WIB
Ini Cara Dapat Saldo DANA Gratis Rp85.000 Langsung Cair Hari Ini
Ini Cara Dapat Saldo DANA Gratis Rp85.000 Langsung Cair Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara dapat saldo DANA Gratis Rp85.000 langsung cair hari ini. Adakah di antara masyarakat yang penasaran bagaimana cara dapat saldo DANA gratis dari internet hanya dengan menggunakan aplikasi DANA?

Bagi masyarakat yang penasaran, artikel ini sangat cocok untuk yang ingin mengetahui caranya. Mari simak ulasan dan panduan selengkapnya di sini.

Jika ingin mendapatkan uang gratis melalui aplikasi penghasil saldo DANA, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunduh aplikasinya. Setelah itu, bisa menggunakan aplikasi seperti biasa, tetapi harus mengikuti instruksi yang diberikan untuk memperoleh bayaran.

 Bayaran dari aplikasi tersebut biasanya berupa koin atau poin yang harus kamu kumpulkan hingga mencapai jumlah tertentu sebelum bisa dicairkan. Sebagian besar aplikasi menetapkan syarat minimum untuk pencairan hadiah, jadi pastikan  mengumpulkan cukup poin atau koin.

Setelah memenuhi syarat minimal, bisa menarik uang yang diperoleh dengan menghubungkan nomor ponsel ke dompet elektronik.

Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mendapatkan saldo DANA secara gratis Rp85.000 langsung cair hari ini:

Unduh aplikasi penghasil saldo DANA. Kamu bisa menggunakan aplikasi DANA, OVO, GoPay, dan ShopeePay.

Registrasi atau buat akun, jika diperlukan. Jika tidak, kamu bisa lewati langkah ini.

Baca instruksi dan ikuti misi yang harus diselesaikan untuk mendapatkan saldo gratis.

Kerjakan misi hingga selesai dan kumpulkan sebanyak mungkin poin atau koin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement