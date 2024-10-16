Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Pinjol Legal Tidak Ada DC Lapangan dan Bebas BI Checking

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |23:11 WIB
4 Pinjol Legal Tidak Ada DC Lapangan dan Bebas BI Checking
5 Pinjol Legal Tidak Ada DC Lapangan dan Bebas BI Checking. (Foto: Okezone.com/Unsplash)
JAKARTA - 4 pinjol legal tidak ada DC lapangan dan bebas BI Checking. Kini sudah cukup banyak aplikasi pinjaman online yang bebas dari DC lapangan dan BI Checking sehingga proses pengajuan pinjaman menjadi lebih mudah.

Meski demikian, tetaplah berhati-hati dalam memilih pinjol, pastikan aplikasi yang digunakan terdaftar dan diawasi oleh OJK untuk menjaga keamanan finansial pengguna.

Berikut adalah 4 pinjol legal tidak ada DC lapangan dan bebas BI Checking yang telah dirangkum Okezone, Rabu (16/10/2024):

1. FinPlus

FinPlus menjadi salah satu platform pinjaman online yang memberikan limit besar hingga puluhan juta rupiah. Pengguna dapat mengajukan pinjaman tanpa perlu khawatir tentang pemeriksaan skor kredit atau kedatangan Debt Collector (DC) ke rumah. Selain itu, FinPlus menawarkan cicilan yang fleksibel hingga 12 bulan, sehingga cocok bagi yang membutuhkan pinjaman dengan jumlah besar dan waktu pelunasan yang lebih lama.

2. Pinjam Yuk

Pinjam Yuk memberikan kemudahan dalam pengajuan pinjaman tanpa melalui BI Checking dan tanpa keterlibatan DC. Proses pengajuan sangat sederhana, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie. Melalui Pinjam Yuk, pengguna dapat dengan mudah memperoleh pinjaman tanpa khawatir tentang skor kredit yang buruk.

3. Tunaiku

Tunaiku merupakan aplikasi pinjaman yang diawasi oleh OJK dan menawarkan pinjaman tanpa agunan. Pengguna dapat meminjam mulai dari Rp2 juta hingga Rp20 juta dengan tenor hingga 20 hari. Proses pengajuannya mudah, hanya dengan foto selfie dan nomor telepon aktif. Bunga yang ditawarkan cukup rendah, hanya 3% per bulan, menjadikannya pilihan menarik bagi yang membutuhkan pinjaman tanpa jaminan.

