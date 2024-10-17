Pinjol Limit Awal Tinggi, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Pinjol limit awal tinggi. Semakin berkembangnya ekonomi, terkadang orang jadi membutuhkan dana secara mendadak sehingga mencari pinjol yang cepat dan praktis dengan limit yang tinggi.

Sudah banyak aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) yang beredar. Namun, masyarakat harus berhati-hati dalam memilih pinjol yang aman namun cepat cair.

Berikut beberapa pinjol limit awal tinggi, yang bisa digunakan dengan cepat dan aman. Dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber, Kamis (17/10/2024).

Tunaiku

Limit awal pinjaman di Tunaiku bisa berkisar antara Rp2 juta hingga Rp20 juta. Ini merupakan pinjol limit awal yang cukup tinggi.

Kredit Pintar

Limit awal pinjaman di Kredit Pintar bisa berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp2 juta. Perlu diketahui juga bahwa limit bisa naik seiring berjalannya waktu.

Indodana

Setelah itu, limit awal pinjaman di Indodana bisa berkisar antara Rp1 juta hingga Rp8 juta. Setelah pengguna beberapa kali melakukan pinjaman, limit pengguna nantinya bisa bertambah.

Kredivo

Limit awal pinjaman di Kredivo bisa berkisar antara Rp3 juta hingga Rp30 juta, tergantung profil kredit pengguna.