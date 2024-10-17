Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Pelantikan Presiden Terpilih, Kereta ke Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara pada 20 Oktober

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |22:06 WIB
Ada Pelantikan Presiden Terpilih, Kereta ke Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara pada 20 Oktober
KAI Atur Rekayasa Operasional saat Pelantikan Presiden. (Foto: okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan rekayasa operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Minggu 20 Oktober 2024. Hal ini guna mengantisipasi keterlambatan para pengguna jasa kereta api (KA) menuju Stasiun Gambir karena pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan raya menuju area Stasiun Gambir.

Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa titik akses menuju dan dari Stasiun Gambir karena adanya Pesta Rakyat dalam rangka menyambut Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 yang akan diselenggarakan di 14 titik dari Sudirman sd Medan Merdeka, Minggu 20 Oktober 2024.

Pengaturan rekayasa operasi kereta api yaitu 27 KA Jarak Jauh keberangkatan dan 5 KA Jarak Jauh kedatangan Stasiun Gambir diberhentikan di Stasiun Jatinegara untuk proses naik dan atau turun penumpang, dimana dalam kondisi normal KA-KA tersebut tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

Adapun 27 KA keberangkatan dan 5 KA kedatangan tersebut yaitu:

Keberangkatan :

1. KA 18A Argo Semeru, berangkat Stasiun Gambir pukul 06.20 WIB;

2. KA 7048A Papandayan, berangkat Stasiun Gambir pukul 06.30 WIB;

3. KA 14 Muria, berangkat Stasiun Gambir pukul 07.00 WIB;

4. KA 2 Argo Bromo Anggrek, berangkat Stasiun Gambir pukul 08.20 WIB;

5. KA 26 Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 08.30 WIB;

6. KA 68 Taksaka, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.20 WIB;

7. KA 7028A Pangandaran, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.30 WIB;

8. KA 62A Sembrani, berangkat Stasiun Gambir pukul 09.50 WIB;

9. KA 22A Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 10.10 WIB;

10. KA 80F Manahan, berangkat Stasiun Gambir pukul 10.30 WIB;

11. KA 40A Argo Parahyangan, berangkat Stasiun Gambir pukul 14.12 WIB;

12. KA 20F Argo Merbabu, berangkat Stasiun Gambir pukul 14.20 WIB;

13. KA 58 Brawijaya, berangkat Stasiun Gambir pukul 15.40 WIB;

14. KA 60 Bima, berangkat Stasiun Gambir pukul 17.00 WIB;

15. KA 28 Argo Cheribon, berangkat Stasiun Gambir pukul 18.10 WIB;

16. KA 56 Gajayana, berangkat Stasiun Gambir pukul 18.50 WIB;

17. KA 64 Sembrani, berangkat Stasiun Gambir pukul 19.30 WIB;

18. KA 24 Argo Cheribon berangkat Stasiun Gambir pukul 19.55 WIB;

19. KA 78F Pandalungan, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.05 WIB;

20. KA 4 Argo Bromo Anggrek, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.30 WIB;

21. KA 8 Argo Lawu, berangkat Stasiun Gambir pukul 20.45 WIB;

22. KA 72 Purwojaya, berangkat Stasiun Gambir pukul 21.10 WIB;

