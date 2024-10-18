Holywings Group Bakal IPO? Ini Kata BEI

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait rencana Holywings Group melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) tahun depan.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman mengatakan bahwa pihak pemilik Atlas Beach Club di Bali itu belum melaporkan rencananya tersebut ke BEI.

“Belum ada laporan,” kata Iman di press room Bursa Efek Indonesia Jakarta Dikutip Jumat (18/10/2024).

Beredar kabar, Holywings Group berencana melakukan IPO untuk memperluas bisnis hiburan mereka di kawasan Asia. Pendiri Holywings Group, Ivan Tanjaya menjelaskan, dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk membuka klub malam baru di Bangkok pada tahun 2025.

Klub malam direncanakan akan dibangun super besar agar mampu menampung sekitar 1.000 orang. Tanjaya mengklaim bahwa klub baru tersebut akan menjadi salah satu klub malam terbesar di Thailand. Dengan rencana ini, Holywings Group berharap dapat semakin memperkuat posisi mereka di industri hiburan Asia.