Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Holywings Group Bakal IPO? Ini Kata BEI

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |13:19 WIB
Holywings Group Bakal IPO? Ini Kata BEI
IPO Holywing Group (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait rencana Holywings Group melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) tahun depan.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman mengatakan bahwa pihak pemilik Atlas Beach Club di Bali itu belum melaporkan rencananya tersebut ke BEI.

“Belum ada laporan,” kata Iman di press room Bursa Efek Indonesia Jakarta Dikutip Jumat (18/10/2024).

Beredar kabar, Holywings Group berencana melakukan IPO untuk memperluas bisnis hiburan mereka di kawasan Asia. Pendiri Holywings Group, Ivan Tanjaya menjelaskan, dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk membuka klub malam baru di Bangkok pada tahun 2025.

Klub malam direncanakan akan dibangun super besar agar mampu menampung sekitar 1.000 orang. Tanjaya mengklaim bahwa klub baru tersebut akan menjadi salah satu klub malam terbesar di Thailand. Dengan rencana ini, Holywings Group berharap dapat semakin memperkuat posisi mereka di industri hiburan Asia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149651/bei-fpwP_large.jpg
Daftar 14 Perusahaan IPO di BEI, 8 Beraset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149479/bank_jakarta_ipo_2026-ygeY_large.jpg
IPO 2026, Bank Jakarta Butuh Dana Segar Rp3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement