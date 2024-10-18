Kebijakan Hilirisasi Angin Segar untuk Emiten Tambang

JAKARTA - Pemerintah menekankan hilirisasi industri menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai, program hilirisasi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu katalis positif saham-saham emiten pertambangan. Inisiatif tersebut mendorong emiten pertambangan untuk menunjukkan komitmen penuh dalam membangun fasilitas smelter.

“Itu penting dalam rangka memperkuat kapasitas dan kapabilitas, yang nantinya mampu meningkatkan average selling price,” kata Nafan lewat pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia.

Nafan menyebut, upaya-upaya mendukung hilirisasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di industri pertambangan berdampak pada kondisi harga saham sejumlah emiten yang sudah price in.

Dia mengatakan, sejumlah saham emiten pertambangan sudah berhasil mencapai target harganya seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), serta PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR).