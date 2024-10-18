PTSP Goes To Mall, Tanamkan Nilai Penting Izin sejak Dini

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, kembali menggelar PTSP Goes to Mall. P

ekan ini kegiatan tersebut hadir di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Berbeda dengan PTSP Goes to Mall di pusat perbelanjaan lainnya, PTSP Goes To Mall Plaza Indonesia turut menghadirkan agenda menarik, salah satunya inovasi di bidang komunikasi yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Mendongeng bertajuk “Sebuah Pesan Cerita, Urus Izin Sendiri Itu Mudah”.

Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto menyebut, melalui MPP Mendongeng, pihaknya ingin menanamkan nilai-nilai akan pentingnya izin kepada anak sejak usia dini.

“Kami berkolaborasi dengan Plaza Indonesia, Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kampung Dongeng Indonesia. MPP mendongeng dalam agenda PTSP Goes To Mall, dimaksudkan untuk menanamkan karakter kepada diri anak akan pentingnya nilai-nilai positif dalam kata izin, sejak dini,” ungkap Denny di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Denny percaya, bahwa dengan memperkenalkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kata ‘izin’ kepada anak sejak usia dini, maka dapat melunturkan berbagai stigma terkait kata ‘izin’ yang melekat selama ini, seraya menumbuhkan dan mengembangkan nilai- nilai moral dalam diri anak. “sehingga ketika mereka dewasa kelak, tidak akan ragu lagi untuk melakukan kegiatan pengurusan perizinan, karena sejak dini sudah memahami bahwa izin merupakan hal yang benar dan baik untuk dilakukan,” tegas Denny.

Ia pun berharap nilai-nilai yang disampaikan akan menjadi pondasi kuat dalam pembentukan karakter positif dalam diri anak, sebagai generasi penerus bangsa yang dapat mengurus perizinan secara mandiri tanpa pihak ketiga, karena Urus Izin Sendiri itu Mudah.

Ketua Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ucu Jamilah, mengapresiasi inovasi yang dilakukan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan MPP Mendongeng dalam agenda PTSP Goes To Mall Plaza Indonesia.

Dirinya menilai, mendongeng merupakan cara yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif pada diri anak. “Kegiatan mendongeng dengan pesan kunci ‘urus izin sendiri itu mudah’, merupakan hal yang luar biasa yang diterapkan kepada anak-anak. Inovasi yang sangat keren, saya begitu antusias mendukung kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan semacam ini akan terus ada,” ungkap Ucu.

Sementara itu, Pendongeng Kampung Dongeng, Miqdad Prakoso, mengaku bangga bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan MPP Mendongeng PTSP Goes To Mall Plaza Indonesia. Ia berharap penanaman nilai-nilai positif akan pentingnya perizinan, nantinya bisa membentuk karakter yang baik bagi anak di masa mendatang.