HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp99.000

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |18:09 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp99.000
Aplikasi Penghasil Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp99.000. Sebab, ada berbagai cara untuk mengklaim uang tersebut dengan mudah dan langsung bisa digunakan.

Namun perlu diketahui, ada banyak cara untuk mendapat saldo DANA secara gratis. Nominal yang akan didapat pun sangat beragam hingga dapat lebih dari Rp99.000.

Namun perlu hati-hati karena saat ini ada banyak modus penipuan berkedok klaim saldo DANA gratis. Oleh karena itu, penting untuk mencari tahu kebenaran cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang secara gratis ke aplikasi DANA.

Untuk menghasilkan saldo DANA gratis, pengguna dapat melakukan beberapa cara berikut ini.

1. DANA Kaget

Saat ini ada banyak influencer dan tokoh publik yang senang bagi-bagi saldo DANA gratis kepada para pengikutnya. Mereka biasanya melakukannya dengan menggunakan fitur DANA Kaget dimana mereka akan membagikan sejumlah uang lewat aplikasi DANA dengan membagikan link.

Apabila mengklik link tersebut, pengguna akan mendapat saldo yang diberikan. Hal ini pasti didapat selama kuota penerima masih tersedia. Cara untuk mendapatkannya, pengguna perlu mencari link DANA Kaget dari grup-grup komunitas, sosial media influencer maupun artikel berita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
