Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Tegaskan Pedagang Wajib Terima Pembayaran Uang Tunai

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:35 WIB
BI Tegaskan Pedagang Wajib Terima Pembayaran Uang Tunai
Pedagang Wajib Terima Pembayaran Uang Tunai. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan masyarakat dilarang menolak menerima Rupiah dalam bentuk tunai maupun non tunai. Pasalnya keduanya sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.

Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengatakan, pedagang warung maupun merchant dilarang untuk menolak pembayaran konsumen dengan uang tunai sesuai yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Sehingga, kami tetap mendorong walaupun Bank Indonesia mendorong digitalisasi, tapi merchant itu wajib menerima Rupiah. Menerima rupiah dalam bentuk fisik," tegas Doni dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Menurut Doni, penggunaan uang tunai dan digital Rupiah hanya sebagai alternatif metode pembayaran. Dengan ini, uang tunai Rupiah tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

"Sehingga pada prinsipnya sebenarnya itu kan uang tunai dan non tunai itu cara bayar, tetapi tetap dalam bentuk rupiah," kata dia.

Adapun BI tetap mencetak uang kartal yang diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan ini, bank sentral melarang warung maupun merchant untuk menolak pembayaran dengan uang tunai.

"Ini sekali lagi saya tegaskan memang berkali-kali pertanyaaan yang sama, jadi kita mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai," tegas Doni.

Berdasarkan data BI, transaksi QRIS telah mencapai 4,8 miliar, melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 2,5 miliar, atau meningkat 163,63 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178561/gubernur_bank_indonesia-MGnB_large.JPG
Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178554/bank_indonesia-47JR_large.jpg
BI Minta Perbankan Percepat Transmisi Pelonggaran Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178533/gubernur_bank_indonesia-SyZd_large.jpeg
Kredit Perbankan Melambat, BI Soroti Dana Belum Cair Rp2.374 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178509/perry-5ocW_large.png
BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178424/bank_indonesia-9X6L_large.jpg
BI Diprediksi Pangkas Suku Bunga Jadi 4,50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175296/gubernur_bank_indonesia-GbJe_large.jpeg
BI Ungkap 4 Program Baru Perkuat Keuangan Syariah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement