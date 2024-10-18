Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Link Klaim Saldo Dana Kaget Rp350.000 Hari Ini

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |18:09 WIB
Link Klaim Saldo Dana Kaget Rp350.000 Hari Ini
Link Klaim Saldo DANA Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link klaim saldo DANA kaget Rp350.000 hari ini. Link ini hanya berlaku hari ini dan tidak akan berguna bila sudah habis kuotanya.

Dengan menggunakan link DANA Kaget ini pengguna tidak perlu melakukan apapun untuk bisa mendapatkan uang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengklik link klaim saldo DANA Kaget yang ada di artikel ini dan uang Rp350.000 akan langsung masuk aplikasi DANA.

Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah tata cara lengkap klaim saldo DANA Kaget.

- Klik salah satu link DANA Kaget berikut ini.

Link 1

https://link.dana.id/kaget?c=s89n2ku9v&r=boz7M9

Link 2

https://link.dana.id/kaget?c=slrw5phyy&r=boz7M9

Link 3

https://link.dana.id/kaget?c=szq7yqlkz&r=boz7M9

Link tersebut merupakan link yang hanya berlaku hari ini. Jadi segera klik link tersebut sekarang juga.

- Jika sudah menginstall aplikasi DANA di ponsel, maka pengguna akan langsung diarahkan ke aplikasinya

- Saat diarahkan, pengguna nantinya akan berakhir di menu DANA Kaget dimana akan ada gambar amplop yang terlihat di layar ponsel

- Klik gambar amplop tersebut dan tunggu beberapa saat

- Apabila masih tersedia kuota penerima, maka saldo DANA Kaget akan langsung masuk ke aplikasi DANA milikmu

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/455/3146391/lucy_liu-c140_large.jpg
Siapa Lucy Liu? Bermula dari Frustrasi di Kedai Kopi, Jadi Bos Fintech Berharta Rp11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/320/3088075/ojk-awasi-ketat-koinp2p-ada-potensi-gagal-bayar-TO37UEgLcI.jpg
OJK Awasi Ketat KoinP2P, Ada Potensi Gagal Bayar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086167/link-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-langsung-cair-hitungan-menit-rOT0xOJ7rx.jpg
Link Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Langsung Cair Hitungan Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086162/link-klaim-saldo-dana-gratis-rp300-ribu-hari-ini-AxpONqdLli.jpg
Link Klaim Saldo DANA Gratis Rp300 Ribu Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085673/klaim-saldo-dana-gratis-rp112-000-langsung-masuk-dompet-elektronik-hari-ini-6ptL2TbLBP.jpeg
Klaim Saldo DANA Gratis Rp112.000 Langsung Masuk Dompet Elektronik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085663/ini-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-setiap-hari-1jcKvghRMe.jpg
Ini Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement