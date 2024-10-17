Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp220.000 Hari Ini

JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp220.000 hari ini. Semua pengguna aplikasi dompet digital, DANA memiliki kesempatan untuk klaim saldo DANA hingga Rp220.000 hari ini. Tentunya ada cara yang harus dilalui untuk mendapatkannya.

Jangan khawatir, cara yang akan diulas di bawah ini tidak mewajibkan pengguna untuk mengupgrade aplikasi DANA mereka menjadi versi premium. Cukup dengan akun basic saja, pengguna bisa ikut klaim saldo DANA apabila beruntung.

Selain itu, pengguna juga tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan apapun untuk mengklaim saldo DANA gratis ini. Mereka cukup menggunakan sejumlah fitur yang memang telah tersedia di aplikasi DANA untuk mendapatkannya.

Berikut adalah cara klaim saldo DANA gratis Rp220.000 hari ini.

1. Mengikuti Promo Aplikasi DANA

Sebagai aplikasi dompet digital yang memiliki banyak pengguna, DANA kerap membuat promo atau event tertentu seperti program DANAPoly dan referral. Promo-promo ini biasanya akan berjalan pada hari besar seperti tahun baru dan hari raya umat beragama.

DANAPoly sendiri merupakan bentuk promosi andalan DANA. Dengan mengikuti promo ini, pengguna bisa mendapat uang bukan hanya Rp220.000, namun hingga jutaan rupiah. Angka ini bisa semakin besar jika pengguna mengundang orang lain dengan menggunakan kode referral.