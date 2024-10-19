Ada Pelantikan Presiden, 32 Perjalanan Kereta dari Gambir Dialihkan ke Jatinegara! Cek Jadwalnya

JAKARTA - Sebanyak 32 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir bakal dialihkan ke Stasiun Jatinegara saat pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka besok, Minggu (20/10/2024).

Menurut Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba, ini merupakan upaya untuk mengantisipasi keterlambatan penumpang akibat adanya pengalihan arus lalin di sejumlah ruas jalan raya menuju area Stasiun Gambir.

"Pengaturan rekayasa operasi KA, di antaranya 27 keberangkatan KA jarak jauh dan lima kedatangan KA jarak jauh Stasiun Gambir diberhentikan di Stasiun Jatinegara untuk proses naik-turun penumpang," kata Anne dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Adapun 32 perjalanan kereta yang dialihkan dari Gambir ke Jatinegara adalah sebagai berikut:

Keberangkatan