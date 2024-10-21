Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Harta Kekayaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |11:21 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Mengintip Harta Kekayaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Foto: Okezone.com/Kemenperin)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dirinya kembali memimpin kementerian yang sama sewaktu di kabinet Presiden Jokowi.

Agus Gumiwang Kartasasmita tentu bukan orang baru di Kementerian Perindustrian. Pasalnya, Agus menjabat sebagai Menperin periode 2019-2024, yaitu di Pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin periode kedua.

Dalam bidang kementrian lainnya, Agus juga sempat menggantikan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham yang kala itu terjerat dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 pada tahun 2018. Agus yang dikenal sebagai politikus partai Golongan Karya (Golkar), juga berprofesi sebagai pengusaha dan memiliki sejumlah perusahaan yang dipimpin oleh dirinya.

Berikut adalah harta kekayaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang dirangkum oleh Okezone, Senin (21/10/24).

Merujuk dari situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Agus rutin melaporkan harta kekayaannya hingga tahun 2023. Data terakhir tahun 2023 menunjukkan nominal kekayaan Agus sebesar Rp197,53 miliar.

Nominal harta yang terlapor sudah dikurangi oleh nominal hutang yang juga dilaporkan oleh Agus senilai Rp89,07 miliar.

Halaman:
1 2
