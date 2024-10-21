Segini Harta Kekayaan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto Resmi Dilantik Presiden Prabowo menjadi Menko Perekonomian. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harta Kekayaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Di mana dirinya diangkat kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data dari arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) yang tersedia di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan yang dilaporkan oleh Airlangga Hartarto hingga saat ini tercatat mencapai angka Rp411.677.681.844.

Laporan tersebut berasal dari periode tahun 2023 dan tercatat secara resmi pada 26 Maret 2024, dalam kategori laporan periodik. Angka ini menggambarkan posisi kekayaan terbaru yang dilaporkan oleh Airlangga Hartarto sebagai bagian dari kewajiban transparansi penyelenggara negara terhadap publik sesuai regulasi yang berlaku.

Adapun rincian harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan Rp107.895.026.002

Tanah dan Bangunan Seluas 680 m2/400 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp10.993.240.000

Tanah dan Bangunan Seluas 1058 m2/600 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp13.280.690.000

Tanah Seluas 3400 m2 di Kab/Kota Gianyar, Hasil Sendiri Rp.122.400.000

Bangunan Seluas 200 m2 di Negara Australia, Hasil Sendiri Rp. 31.222.100.000

Tanah dan Bangunan Seluas 896 m2/575 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp31.749.220.000

Tanah Seluas 40455 m2 di Kab/Kota Manado, Hasil Sendiri Rp.5.097.330.000

Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/672 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp15.430.046.002

Alat Transportasi dan Mesin Rp2.895.000.000

Mobil BMW 740 LI G12 CKD AT Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp825.000.000

Mobil Toyota Vellfire Tahun 2017, Hasil Sendri Rp725.000.000

Mobil Toyota JEEP LC 200 HDTP Tahun 2014, Hasil Sendiri Rp1.000.000.000 2023

Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2015, Hasil Sendiri Rp165.000.000