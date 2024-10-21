Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sertijab Menhub Tertutup, Ini Arahan Dudy Purwagandhi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:38 WIB
Sertijab Menhub Tertutup, Ini Arahan Dudy Purwagandhi
Sertijab Menhub dari Budi Karya ke Dudy Purwagandhi (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Budi Karya Sumadi melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi. Sertijab dilakukan secara tertutup di gedung Kementerian Perhubungan, Senin (21/10/2024).

Menhub Dudy mengatakan salah satu arah kebijakan Kementerian Perhubungan di bawahnya adalah melanjutkan program-program yang sudah berjalan di bawah Kepemimpinan Budi Karya Sumadi.

"Inisiasi dan program baik yang telah berjalan tentu akan kami lanjutkan, kolaborasikan, dan sempurnakan untuk tercapainya 8 Misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menhub Dudy juga sekaligus menggarisbawahi beberapa program yang telah sukses dikerjakan oleh Budi Karya Sumadi.

Selama periode 2016-2019 berbagai capaian menurutnya telah diraih oleh Kemenhub, diantaranya tercapainya kepuasan masyarakat atas aktivitas mudik ketika dan pasca pandemi COVID 19 sebesar 89%, kesepakatan FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, nilai USAP - CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) di atas rata-rata dunia yaitu 88,53%, serta berbagai pencapaian lainnya.

Menhub Dudy mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk terus semangat melanjutkan estafet pemerintahan, pembangunan konektivitas dengan transportasi, peningkatan keselamatan, dan pelayanan transportasi.

Halaman:
1 2
