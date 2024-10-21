Adu Kekayaan Haldy Sabri vs Ammar Zoni, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA – Adu kekayaan Haldy Sabri dan Ammar Zoni. Kabar bahagia datang dari artis cantik, Yris Jetty Dirk de Beule alias Irish Bella. Ibu dua anak mantan istri Ammar Zoni ini dipersunting oleh pengusaha kaya raya asal Aceh, Haldy Sabri pada Sabtu (19/10/2024).

Pernikahan Irish dan Haldy digelar secara tertutup di rumah Irish Bella di Cinere, Depok dan hanya dihadiri oleh keluarga inti dan sahabat dari kedua mempelai saja. Pernikahan ini pun diketahui setelah sahabat-sahabat Irish mengunggah potret pernikahan tersebut di media sosial.

Akan tetapi, ada satu hal menarik yang menjadi sorotan dari pernikahan kedua Irish Bella ini, yakni mahar yang diberikan. Diketahui, Haldy Sabri memberikan satu buah masjid sebagai mahar untuk mempersunting artis cantik berusia 28 tahun tersebut.

Hal ini tentu menjadi hal yang sangat tidak biasa mengingat biasanya seorang laki-laki akan memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, emas, uang tunai atau hal-hal sejenisnya. Seperti halnya saat Irish dipersunting oleh Ammar Zoni, ia mendapat mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin berlian 0,935 karat seberat 1,683 gram.

Namun bagi Haldy Sabri, memberikan mahar berupa masjid bukanlah hal yang spesial mengingat dirinya sangat kaya. Meski tidak diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaannya, namun dapat dipastikan jika dirinya memiliki kekayaan yang sangat fantastis.