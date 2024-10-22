Erick Thohir Tunjuk Maya Watono Jadi Plt Dirut InJourney

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Maya Watono selaku pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Di mana selain mengemban tugas sebagai Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney.

Maya menggantikan Donny Oskaria yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Adapun, Donny dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (21/10/2024).

“Setelah mendapat arahan dari pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, bahwa Dewan Komisaris menunjuk Plt Direktur Utama InJourney, yaitu ibu Maya Watono,” ujar Pgs Corporate Secretary Group Head InJourney, Yudhistira Setiawan, saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa (22/10/2024).

Yudhistira menyebut, Maya resmi menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, sampai akhirnya perusahaan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menunjuk Direktur Utama Definitif.

Soal jadwal pelaksanaan RUPS, Yudhistira menyebut, masih menunggu arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Kendati begitu, dia memastikan bahwa RUPS segera digelar.

“Kami menunggu sampai dengan adanya RUPS definitif yang nanti akan ditetapkan dalam RUPS,” paparnya.

Untuk diketahui, Maya Watono menjadi Direktur Utama perempuan termuda yang memimpin holding BUMN. Wanita cantik ini mulai bergabung dengan InJourney sejak 2022.