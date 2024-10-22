Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Erick Thohir Tunjuk Maya Watono Jadi Plt Dirut InJourney

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |18:33 WIB
Erick Thohir Tunjuk Maya Watono Jadi Plt Dirut InJourney
enteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Dirut Injourney (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Maya Watono selaku pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Di mana selain mengemban tugas sebagai Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney.

Maya menggantikan Donny Oskaria yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Adapun, Donny dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (21/10/2024).

“Setelah mendapat arahan dari pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, bahwa Dewan Komisaris menunjuk Plt Direktur Utama InJourney, yaitu ibu Maya Watono,” ujar Pgs Corporate Secretary Group Head InJourney, Yudhistira Setiawan, saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa (22/10/2024).

Yudhistira menyebut, Maya resmi menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, sampai akhirnya perusahaan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menunjuk Direktur Utama Definitif.

Soal jadwal pelaksanaan RUPS, Yudhistira menyebut, masih menunggu arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Kendati begitu, dia memastikan bahwa RUPS segera digelar.

“Kami menunggu sampai dengan adanya RUPS definitif yang nanti akan ditetapkan dalam RUPS,” paparnya.

Untuk diketahui, Maya Watono menjadi Direktur Utama perempuan termuda yang memimpin holding BUMN. Wanita cantik ini mulai bergabung dengan InJourney sejak 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement